Всем привет. Прошу разработать и внедрить на сайт http://TM-TRANS.com "Активный чат" Прошу указывать реальный срок и цену./
Opencart сайт не индексируется. Циклическая переадресация
на сайте http://luxbrend.com.ua при добавлении в Яндекс вебмастер и в гугл выдает, что на сайте стоит переадресация, нужно исправить, т.к. сайт не индексируется, все страницы переадресовываются роботами на главную
Получаемый ответ сервера:
Код статуса HTTP: "302 Found"
Время ответа сервера: 597мс
IP сайта: 185.68.16.200
Заголовки:
Server: nginx
Date: Tue, 05 May 2015 12:47:38 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: PHPSESSID=6lopabct53eqpvn9cm43ou05i5; path=/; HttpOnly
Set-Cookie: language=ru; expires=Thu, 04-Jun-2015 12:47:37 GMT; path=/; domain=luxbrend.com.ua
Set-Cookie: currency=EUR; expires=Thu, 04-Jun-2015 12:47:37 GMT; path=/; domain=luxbrend.com.ua
Set-Cookie: currency=UAH; expires=Thu, 04-Jun-2015 12:47:38 GMT; path=/; domain=luxbrend.com.ua
Location: http://luxbrend.com.ua/
Выбранный исполнитель
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