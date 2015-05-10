Opencart сайт не индексируется. Циклическая переадресация

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Завершен4 заявки177 просмотров

на сайте http://luxbrend.com.ua при добавлении в Яндекс вебмастер и в гугл выдает, что на сайте стоит переадресация, нужно исправить, т.к. сайт не индексируется, все страницы переадресовываются роботами на главную

Получаемый ответ сервера:

Код статуса HTTP: "302 Found"

Время ответа сервера: 597мс

IP сайта: 185.68.16.200

Заголовки:

Server: nginx

Date: Tue, 05 May 2015 12:47:38 GMT

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Content-Length: 0

Connection: keep-alive

Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Set-Cookie: PHPSESSID=6lopabct53eqpvn9cm43ou05i5; path=/; HttpOnly

Set-Cookie: language=ru; expires=Thu, 04-Jun-2015 12:47:37 GMT; path=/; domain=luxbrend.com.ua

Set-Cookie: currency=EUR; expires=Thu, 04-Jun-2015 12:47:37 GMT; path=/; domain=luxbrend.com.ua

Set-Cookie: currency=UAH; expires=Thu, 04-Jun-2015 12:47:38 GMT; path=/; domain=luxbrend.com.ua

Location: http://luxbrend.com.ua/

HTMLNginxOpencart
10 лет назад
Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

serega170584
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Сергей отличный программист, профессионал своего дела. Большое ему спасибо за оперативную качественную работу, проект бы очень срочный, поправил код за пару часов. Планирую обращаться к нему в дальнейшем.
Юля грамотно, профессионально и четко поставила задачу. Отличный менеджер для серьезных проектов.

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serega170584
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад