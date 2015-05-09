Доработка проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок135 просмотров

Есть рабочий проект http:ksk-soft.ru/WhatsApp. требуется добавить пару форм и элементов, небольшая верстка. а связать это все с БД и уже имеющимися функциями.

10 лет назад
Miller-1981
Александр 
44 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров