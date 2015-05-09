Необходимо поднять прокси на моем сервере. Оплата безопасная сделка, бюджет по согласованию
Доработка проекта
Есть рабочий проект http:ksk-soft.ru/WhatsApp. требуется добавить пару форм и элементов, небольшая верстка. а связать это все с БД и уже имеющимися функциями.
Заявки фрилансеров
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