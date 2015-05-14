Доработать форму заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок251 просмотр

К форме заказа добавить проверку данных и отправку файла.

поля: Имя, email, телефон - Дожны быть обязательные. соответственно проверка данных

Загрузка до 5 файлов, не более 10Мб, прикрепление к письму. Проверка расширений файлов.

Проверка данных должна появляться сразу. например, если некорректный емейл, то, сразу после ввода, появляется всплывающая подсказка-сообщение (некорректный email)

Тестовый сайт: http://khlusov.ru/alpha/index.php

Обязательно указывайте сроки и стоимость работы.

10 лет назад
khlusov
51 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rider
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$11
1 день
Хорошая работа, спасибо!
Ответственный подход к работе. Очень доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

rider
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад