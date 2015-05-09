Модифицировать баннерокрутилку на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок170 просмотров

Есть скрипт всплывающего с определенной периодичностью баннера на php, который вставляется в html страницу с помощью яваскрипт. Ссылка на сам баннер и страницу перехода указаны в php файле.

Нужно сделать чтобы баннеров можно было прописать любое количество и при каждой загрузке страницы показывался произвольный!

HTMLJavaScriptPHP
10 лет назад
w_master
45 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

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