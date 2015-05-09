Модифицировать баннерокрутилку на php

Есть скрипт всплывающего с определенной периодичностью баннера на php, который вставляется в html страницу с помощью яваскрипт. Ссылка на сам баннер и страницу перехода указаны в php файле.

Нужно сделать чтобы баннеров можно было прописать любое количество и при каждой загрузке страницы показывался произвольный!