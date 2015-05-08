Загрузка видео-роликов, и их конвертация

Примерное ТЗ.

1. Есть форма загрузки видео-роликов на сайт реализованная на плагине jquery file upload. Одновременно пользователь выбирает 2 видео-файла для загрузки. Видео-файлы загружаются на сайт без перезагрузки страницы. Прогрэсс-бар этапов загрузки файлов реализован. Необходимо написать код, который после загрузки видео-файлов, будет эти 2 видео-файла конвертировать в 3 формата для того чтобы потом проигрывать в HTML5 video, а исходные загруженные файлы удалять.

2. Конвертация с помощью Anconv или ffmpeg без потери качества.

3. Также нужно сделать выдирание превьюшек из видео.

4. Самое главное, необходимо реализовать ОЧЕРЕДЬ конвертации, чтобы после загрузки видео-файла, он становился в очередь для конвертации, а пользователя ждать не заставляли, а сразу его после загрузки файла перенаправляли на основную страницу. Нужно будет настроить соответствующее программное обеспечение.

5. Клиентская часть на JS, частично на Jquery, серверная часть на PHP, реализуем пока на Windows.

Все это необходимо сделать практически в режиме реального времени в режиме вебинара, чтобы сразу походу выполнения работы, я смог во всем в этом разобраться. Можно это реализовать по Skype, чтобы я в процессе смог задать интересующие меня вопросы.

Желательно это все сделать на выходных, 10-11 мая.

Контакт в личку. Сразу с примерами работ, желательно по такой же тематике, и тел для связи