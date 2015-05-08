Изменение размера SWF на лету

Требуется сделать на jquery прогресс бар для ресайза флеша на лету:

Хочется видеть что то типа такого как на сайтах:

http://ru.pog.com/games/ferrari_test_drive

http://ru.y8.com/games/andy_s_golf

На выходе мне нужно: обычная html страничка где подключены все библиотеки, и небольшой пример по изменению размеров, а остальное я сам внедрю.

Желательно не дорого. Спасибо!