Вот пример: zaimf.ru/zaim-calculator Требуется написать плагин для Wordpress калькулятор займов. Дизайн в принципе не сильно важен, если будет прилагаться файл css, то сам подправлю в нём. По расчётам ...
Joomla - zoo вывод цен
Есть каталог с наименованиями zoo - у каждого цена. Необходимо сделать вывод цен в таком формате
Необходимые поля есть, надо сделать вывод - выбираем категорию, наименование, кнопку "узнать цену" и оно отображается. Можете предложить альтернативные решения - без синхронизации с зоо
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