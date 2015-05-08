Joomla - zoo вывод цен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка84 просмотра

Есть каталог с наименованиями zoo - у каждого цена. Необходимо сделать вывод цен в таком формате

http://prntscr.com/72vll5

http://prntscr.com/72vls0

Необходимые поля есть, надо сделать вывод - выбираем категорию, наименование, кнопку "узнать цену" и оно отображается. Можете предложить альтернативные решения - без синхронизации с зоо

Joomla
10 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Калькулятор займов

    Вот пример: zaimf.ru/zaim-calculator Требуется написать плагин для Wordpress калькулятор займов. Дизайн в принципе не сильно важен, если будет прилагаться файл css, то сам подправлю в нём. По расчётам ...

    CSSWordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отредактировать готовый шаблон Wordpress по т.з.

    $250

    Имеется шаблон Wordpress с сайта themeforest.net/ Нужно отредактировать его по т.з. , включая изменения вида блоков, добавления блоков, поковыряться в PHP, проработать дизайн . Т,З. – не пугайтесь, специально детально расписал ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Чат на WordPress

    Здравствуйте! Ищу недорогой вариант чата для вордпресса чтоб можно было вывести на любую страницу и чтоб в нем могли писать только зарегистрированные пользователи. Говорите сразу цену и сроки. Всем ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсинг страниц

    Скрипт должен 1) заходить на страницу 2) находить поля с текстовой капчей и записывать их в текстовый файл 3) пункт 1 и 2 повторяется до 10 раз после перезагрузки страницы ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить cms

    Здравствуйте, нужно установить cms на сервер и исправить все ошибки после декодирования. Оплата после выполнения работ, работаем на моем сервере. За подробностями в личку.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проверить 5-7 сайтов на вирусы, вылечить

    Есть подозрения, что аккаунт хостинга где находятся сайты , был взломан. Необходимо сменить пароль на все FTP-аккаунты в панели управления. Исследовать контент аккаунта на наличие чужого кода/файлов .Устранить возможные дыры в ПО,если нужно провести лечение. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад