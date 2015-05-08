Разработать приложение на javascript

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки135 просмотров

Здравствуйте уважаемы фрилансеры, мне нужно создать приложение на javascript.

в планах разработка будет через фреймворк:

http://www.idangero.us/framework7/apps/#.VUx1qkhIfIU

все детали будем обсуждать в переписке!

JavaScript
10 лет назад
mozevi
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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