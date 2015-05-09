Калькулятор расхода

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Завершен4 заявки121 просмотр

Нужно сделать калькулятор такой же как здесь http://remoskop.ru/pravilno-rasschitat-kolichestvo-plitki-pol-vannoj.html

Пишите, срок и цену этой работы.

10 лет назад
wnonamew
Жанибек 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pepeh
Пелех 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$11
1 день
Все сделано на отлично, спасибо.
Приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

pepeh
Пелех 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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