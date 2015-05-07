Проверка сайта на уязвимости и уязвимости скриптов 1. Комплексный Аудит веб-ресурса и хостинга. Полная проверка кода на внедрение вредоносного кода. Разработка политики информационной безопасности. 2.Проверка качество шифрования информации в базе данных ...
Разработка CRM (Yii)
Приветствую!
Ищем программиста на проект по разработке CRM-системы (Yii фрейворк, вторая версия) в качестве второго разработчика. Объем работы еще порядка 100 часов на текущий релиз, в дальнейших планах доработка системы и разработка с нуля публичного сайта (200+ часов). Список задач оформлен в трекере, доступ к списку и репозиторию после обсуждений.
Требования/условия:
1. Опыт работы с указанным фреймворком;
2. Опыт разработки серьезных проектов с нуля (веб-приложения);
3. Желателен опыт работы с git;
3. Обязательно прислать примеры разработанных проектов (можно демо) и примеров своего кода (с этих же проектов желательно, какие-то наиболее сложные модули/классы).
4. Оплата почасовая, диапазон 300—400 руб. в зависимости от скорости разработки/квалификации, жду ваших предложений. В рейте учесть, что сразу договариваемся на большой объем работы с возможностью его дальнейшего увеличения по мере реализации, работы по проекту очень много.
Спасибо за отклики.
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