Разработка CRM (Yii)

Приветствую!

Ищем программиста на проект по разработке CRM-системы (Yii фрейворк, вторая версия) в качестве второго разработчика. Объем работы еще порядка 100 часов на текущий релиз, в дальнейших планах доработка системы и разработка с нуля публичного сайта (200+ часов). Список задач оформлен в трекере, доступ к списку и репозиторию после обсуждений.

Требования/условия:

1. Опыт работы с указанным фреймворком;

2. Опыт разработки серьезных проектов с нуля (веб-приложения);

3. Желателен опыт работы с git;

3. Обязательно прислать примеры разработанных проектов (можно демо) и примеров своего кода (с этих же проектов желательно, какие-то наиболее сложные модули/классы).

4. Оплата почасовая, диапазон 300—400 руб. в зависимости от скорости разработки/квалификации, жду ваших предложений. В рейте учесть, что сразу договариваемся на большой объем работы с возможностью его дальнейшего увеличения по мере реализации, работы по проекту очень много.

Спасибо за отклики.