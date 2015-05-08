Сделать копию сайта на поддомен.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок179 просмотров

Нужно сделать копию сайта vinkod.com.ua на поддомен test.vinkod.com.ua на одном и том же хостинге.

Хостинг ukraine.com.ua.

10 лет назад
vasjaleff
Василий 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
10 лет назад
$5
1 день
Оперативность поражает. Сразу после размещения задания - написал в скайп мне. Потом все быстро и без ошибок сделал. Не нужно было постоянно спрашивать, что да как. Вечером дал задание, а утром у меня уже готовый сайт.
Отличный заказчик! Все необходимые доступы были предоставлены! Оплата моментально! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
10 лет назад