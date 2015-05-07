Плагин интерактивной карты для Wordpress

Необходимо написать плагин интерактивной карты трех регионов России: Ставропольский край, Краснодарский край, Астраханская область.

Функционал. К карте привязаны определенные значения, к примеру количество клиентов в каждом из регионов, клиенты разделены на подкатегории. При выборе категории (в выпадающем списке под картой) на карте должно выводиться общее количество клиентов в каждом из регионов и изменяться цвет самого региона на карте при условии что там есть клиенты из выбранной категории. К примеру вся карте зеленого цвета, при выборе категории клиентов, в одном из регионов найдено 50 клиентов, соответственно его цвет изменился, остальные в которых 0 остались зелеными. Желательно вывод числа подсветить анимацией, чтоб цифра росла ото 0 до указанного значения.

Далее при нажатии на любой из регионов на карте, к примеру на Ставропольский край, открывается карта ставропольского края разбитая на административные районы, работающая по той же логике с одной оговоркой. При нажатии на любой из районов ниже отображается список клиентов с контактными данными, найденных в данном регионе по заданной категории. Контактные данные должны быть доступны только авторизованным пользователям. База категорий и клиентов в каждой из них редактируется из админки. И еще момент, отображение инфы должно происходить без перегрузки страницы. На этом думаю всё. В конце хотелось бы добавить, что исполнено всё должно быть красиво, так чтоб глаз радовало.