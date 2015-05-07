По непонятной причине не работает модуль приема заявок. Также надо добавить на сайт карту . Карта не должна зумиться при попадании на нее курсора во время скроллинга страницы (образец требуемой карты на ...
Плагин интерактивной карты для Wordpress
Необходимо написать плагин интерактивной карты трех регионов России: Ставропольский край, Краснодарский край, Астраханская область.
Функционал. К карте привязаны определенные значения, к примеру количество клиентов в каждом из регионов, клиенты разделены на подкатегории. При выборе категории (в выпадающем списке под картой) на карте должно выводиться общее количество клиентов в каждом из регионов и изменяться цвет самого региона на карте при условии что там есть клиенты из выбранной категории. К примеру вся карте зеленого цвета, при выборе категории клиентов, в одном из регионов найдено 50 клиентов, соответственно его цвет изменился, остальные в которых 0 остались зелеными. Желательно вывод числа подсветить анимацией, чтоб цифра росла ото 0 до указанного значения.
Далее при нажатии на любой из регионов на карте, к примеру на Ставропольский край, открывается карта ставропольского края разбитая на административные районы, работающая по той же логике с одной оговоркой. При нажатии на любой из районов ниже отображается список клиентов с контактными данными, найденных в данном регионе по заданной категории. Контактные данные должны быть доступны только авторизованным пользователям. База категорий и клиентов в каждой из них редактируется из админки. И еще момент, отображение инфы должно происходить без перегрузки страницы. На этом думаю всё. В конце хотелось бы добавить, что исполнено всё должно быть красиво, так чтоб глаз радовало.
Заявки фрилансеров
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