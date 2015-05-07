Нужно обучение Node.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок97 просмотров

Необходимы услуги человека, который научит работать с Node.js/Express/Socket.io. Знаю на хорошем уровне чистый JavaScript, HTML, CSS. Указывайте стоимость за час занятий.

CSSHTMLJavaScriptNode.js
10 лет назад
samoxbal
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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