Нужна помощь. Хочу сделать стиль покупки по типу как на этом сайте сайте http://www.cheapseller.ru/goods.php?idd=1513950 Мой сайт http://steam-accountss.ru/. Сайт основан на сервисе digiseller. Если кто может пишите. Я не знаю какие там сейчас цены, ...
Написать несколько простых игрушек на angular js
Требуется написать несколько простых игр на angular js.
Например судоку, http://c2n.me/3hm4ibh
снизу рабочей области плавно вылезают сеты по 3 карты. нужно быстро кликать по правильным слагаемым и получать цифру 10. Можно делать перевыбор 1 карты.
Такого рода игр очень много, платим намного выше рынка.
Основное требование - это уметь писать простой и понятный код на ангуляре и видеть его не в первый раз.
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