Написать несколько простых игрушек на angular js

Требуется написать несколько простых игр на angular js.

Например судоку, http://c2n.me/3hm4ibh

или http://c2n.me/3hiyqYC

снизу рабочей области плавно вылезают сеты по 3 карты. нужно быстро кликать по правильным слагаемым и получать цифру 10. Можно делать перевыбор 1 карты.

Такого рода игр очень много, платим намного выше рынка.

Основное требование - это уметь писать простой и понятный код на ангуляре и видеть его не в первый раз.