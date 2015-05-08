Сделать активной ссылку.

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Завершен4 заявки165 просмотров

Нужно сделать активной вкладку http://ubi-hall.com.ua/html/fotogallery.html Фотогалерея http://prntscr.com/727wvg

Чтобы она была активной и вела на ссылку http://ubi-hall.com.ua/html/fotogallery.html если пользователь находится на любой внутренней странице фотогалереи .

Сразу пишем по цене и за сколько минут сделаете.

HTML
10 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$7
1 день
Работа произведена в быстро, как и договаривались. Сотрудничество прошло без проблем, задача выполнена в полном объеме. Буду дальше сотрудничать с Александром, и другим рекомендую.
Спасибо Евгению за интересный проект! Как заказчика могу охарактеризовать его только с положительной стороны: четкое ТЗ, постоянная связь, моментальная оплата, приятное общение! Буду рад продолжению сотрудничества. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад