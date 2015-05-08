Сделать активной ссылку.

Нужно сделать активной вкладку http://ubi-hall.com.ua/html/fotogallery.html Фотогалерея http://prntscr.com/727wvg

Чтобы она была активной и вела на ссылку http://ubi-hall.com.ua/html/fotogallery.html если пользователь находится на любой внутренней странице фотогалереи .

Сразу пишем по цене и за сколько минут сделаете.