Требуется написать фильтр выбора товара по цвету для интернет магазина, работающего под управлением UMI CMS
Доработать фильтр товаров по цветам на WP
Требуется доработать фильтр на WP.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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