Возможности админки *Добавлять меропрятия в календарь *устанавливать цену на билеты (есть различные категории билетов) *отмечать билеты как забронированные (при покупке на месте или брони по телефону) Возможности фронтенда *просмотр календаря ...
Wordpress цены в валюте привязать к курсу на сайте
Цены туров в валютах долар евро рубли, в каждом туре, если курс меняется то нужно в одном месте сменить курс и все цены во всех турах пересчитаются автоматически, ( как-то так) пример вывода цен в турах здесь (стоимость)
http://bluebird.by/tours/shveitsariya
Сроки (не срочно 7-14 дней) и стоимость в личку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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