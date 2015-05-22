Wordpress цены в валюте привязать к курсу на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок144 просмотра

Цены туров в валютах долар евро рубли, в каждом туре, если курс меняется то нужно в одном месте сменить курс и все цены во всех турах пересчитаются автоматически, ( как-то так) пример вывода цен в турах здесь (стоимость)

http://bluebird.by/tours/shveitsariya

Сроки (не срочно 7-14 дней) и стоимость в личку.

WordPress
10 лет назад
seosv
46 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$10
1 день
Сделал заказ быстро, без проблем, рекомендую
Тз понятное, оплата своевременно. Только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад

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