Wordpress цены в валюте привязать к курсу на сайте

Цены туров в валютах долар евро рубли, в каждом туре, если курс меняется то нужно в одном месте сменить курс и все цены во всех турах пересчитаются автоматически, ( как-то так) пример вывода цен в турах здесь (стоимость)

http://bluebird.by/tours/shveitsariya

Сроки (не срочно 7-14 дней) и стоимость в личку.