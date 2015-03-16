Есть корпоративный сайт на Drupal. Необходимо адаптировать его под корректное отображение на мобильных устройствах.
Доработки Лендинга на Simpla cms
1)Интеграция с системой доставки(расчет стоимости)
2)Сменить форму заказа в один клик на оформление заказа на странице.С автоматическим расчетом стоимости доставки.
3)Вывод городов доставки из интеграции в список городов доставки на морде сайта.
Заявки фрилансеров
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