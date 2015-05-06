Last-Modified и If-Modified-Since на сайте

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Завершен3 заявки132 просмотра

Имеется сайт на Wordpress. Написать скрипт (было понятно, что и куда вставлять на сайт) , чтобы работали Last-Modified и If-Modified-Since на сайте. Сайт должен пройти положительную проверку на http://last-modified.com/ru/if-modified-since.html. Сервер хостера nginx/1.6.2

NginxWordPress
10 лет назад
Sead405
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proger86
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proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад

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