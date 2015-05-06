Добрый день. Нужен скрипт, который сможет расшифровать 64-хеш, SHA-256. Вся проблема в том, что не я не знаю, где и как он был зашифрован. По поводу цены, пишите ваши предложения, обсудим. Для примера вот хеш, ...
Требуется сделать сайт: дизайн+прикрепить скрипты
Рассмотрим предложения с портфолио схожих веб-проектов. От вас примерная стоимость и срок изготовления. Мы агентство, заинтересованы в постоянном сотрудничестве, поэтому просьба указывать реальные цены, сроки исполнения и примеры выполненных работ.
Особенности сайта: индивидуальный дизайн, адаптивная верстка
Нужны такие модули:
1. Модуль соц.сетей
2. Форма обр. связи
3. Он-лайн чат
4. Новости, статьи
5. Регистрация
6. Эмейл-рассылка – подписаться на рассылку
7. Каталог товаров
8. Фильтры
Добавление товаров должно быть возможно в ручную, нужна удобная админка чтобы легко было добавить товар и расширить ассортимент.
Категории товара:
1. ремонт - до 5 подстраниц
2. Двери:
2.1 входние - 15
2.2 межкомнатные - 110
3. окна - до 10 видов товара
4. мебель:
4.1 кухня - 6 видов,
4.2 шкафы - 6 видов,
4.3 диваны - 4
4.4 столы и стулья до 10.
Фильтры
*все товары делятся на классику, модерн, хай тек
1. Двери
1.1 входные: по месту установки (дом, квартира, подсобное примещение)
покритие (мдф, метал, краска), размер (стандарт-нестандарт)
1.2 межкомнатные: по месту установки:(ванная, кухня, комната) по покритию (шпон,
ламинация, пвх, краска), размеры (стандарт-нестандарт)
2. окна: материал (дерево, пластик, ламинация ), изготовитель (Rehau,
salamander, almplast, Євробрус), цены (от и до, около 5 вариантов)
3. мебель: размеры (стандарт-нестандарт), вид (шкаф (шкаф купе, шкаф на
петлях, гардеробная), кухня (крашеный мдф фасад, пленочный мдф фасад,
рамочный мдф фасад, дсп фасад)), цены (от и до, около 5 вариантов)
Для ремонтов фильтр можно не использовать
Заявки фрилансеров
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