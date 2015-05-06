Требуется сделать сайт: дизайн+прикрепить скрипты

Рассмотрим предложения с портфолио схожих веб-проектов. От вас примерная стоимость и срок изготовления. Мы агентство, заинтересованы в постоянном сотрудничестве, поэтому просьба указывать реальные цены, сроки исполнения и примеры выполненных работ.

Особенности сайта: индивидуальный дизайн, адаптивная верстка

Нужны такие модули:

1. Модуль соц.сетей

2. Форма обр. связи

3. Он-лайн чат

4. Новости, статьи

5. Регистрация

6. Эмейл-рассылка – подписаться на рассылку

7. Каталог товаров

8. Фильтры

Добавление товаров должно быть возможно в ручную, нужна удобная админка чтобы легко было добавить товар и расширить ассортимент.

Категории товара:

1. ремонт - до 5 подстраниц

2. Двери:

2.1 входние - 15

2.2 межкомнатные - 110

3. окна - до 10 видов товара

4. мебель:

4.1 кухня - 6 видов,

4.2 шкафы - 6 видов,

4.3 диваны - 4

4.4 столы и стулья до 10.

Фильтры

*все товары делятся на классику, модерн, хай тек

1. Двери

1.1 входные: по месту установки (дом, квартира, подсобное примещение)

покритие (мдф, метал, краска), размер (стандарт-нестандарт)

1.2 межкомнатные: по месту установки:(ванная, кухня, комната) по покритию (шпон,

ламинация, пвх, краска), размеры (стандарт-нестандарт)

2. окна: материал (дерево, пластик, ламинация ), изготовитель (Rehau,

salamander, almplast, Євробрус), цены (от и до, около 5 вариантов)

3. мебель: размеры (стандарт-нестандарт), вид (шкаф (шкаф купе, шкаф на

петлях, гардеробная), кухня (крашеный мдф фасад, пленочный мдф фасад,

рамочный мдф фасад, дсп фасад)), цены (от и до, около 5 вариантов)

Для ремонтов фильтр можно не использовать