Хеширование SHA-256

Добрый день. Нужен скрипт, который сможет расшифровать 64-хеш, SHA-256. Вся проблема в том, что не я не знаю, где и как он был зашифрован. По поводу цены, пишите ваши предложения, обсудим. Для примера вот хеш, его нужно декодировать: 9537c430c583d6bed14932257b75af39b7f2564d62c4d5c76d28fa676cb78d16

Пишите товарищи, буду рад обсудить любые предложения!!!