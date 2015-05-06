Трекер для отслеживания отправок с Алиекспресс

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки143 просмотра

Необходимо сделать трекер, который будет искать информацию о посылке с Алиэкспресс и отображать ее на странице сайта работающего на вордпресс.

Более подробно в личной переписке.

Выбор исполнителя будет осуществляться на основании заявленной стоимости выполнения работы.

Жду ваших предложений.

WordPress
10 лет назад
Alexspaine
Александр 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов

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