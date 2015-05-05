Всем привет, по какойто причине в магазине не показывает что человек совершил покупку, раньше все работало а сейчас нет. И небольшая работа со стилями поменять цвет шрифта на сайте. Сделать сегодня нужно. Кто готов приступить пишите стоимость и скайп для связи