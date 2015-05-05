Не показывает что человек совершил покупку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки101 просмотр

Всем привет, по какойто причине в магазине не показывает что человек совершил покупку, раньше все работало а сейчас нет. И небольшая работа со стилями поменять цвет шрифта на сайте. Сделать сегодня нужно. Кто готов приступить пишите стоимость и скайп для связи

10 лет назад
cristinaklimenk
Клименко 
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров