Русифицировать шаблон № 53666, залить его на хостинг и научить...

Добрый день!

Есть шаблон посадочной № 53666 с монстертеплейт. Оплачен и даже знакоиые помогли залить на хостинг (hts.ru)

Да вот беда - вместо русского ромбы с вопросительными знаками.

подозреваю, что это из-за того, что шрифты которые тянутся с гугла, не содержат кириллических символов.

Мне нужно понять, напрягать ли дальше своих знакомых, или найти решение здесь. Для этого мне нужно знать, сколько может стоить подобная работа:

русифицировать

залить на хостинг

показать, где менять тексты, картинки, формы, е-мейлы

Если есть исполнители из Мск или МО - с удовольсвтвием предложу бартер - специальные скидки на пластиковые окна, остекление балконов, рольставни, жалюзи и москитки. Качество и сервис на высшем уровне, а для вас еще и суперскидки!

С уважением,

Игорь