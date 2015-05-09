Ищу специалиста Three JS, для доработки существующей программы (добавление небольшого функционала). Желательно чтобы исполнитель разбирался в Haxe. Детали в личку
Русифицировать шаблон № 53666, залить его на хостинг и научить...
Добрый день!
Есть шаблон посадочной № 53666 с монстертеплейт. Оплачен и даже знакоиые помогли залить на хостинг (hts.ru)
Да вот беда - вместо русского ромбы с вопросительными знаками.
подозреваю, что это из-за того, что шрифты которые тянутся с гугла, не содержат кириллических символов.
Мне нужно понять, напрягать ли дальше своих знакомых, или найти решение здесь. Для этого мне нужно знать, сколько может стоить подобная работа:
русифицировать
залить на хостинг
показать, где менять тексты, картинки, формы, е-мейлы
Если есть исполнители из Мск или МО - с удовольсвтвием предложу бартер - специальные скидки на пластиковые окна, остекление балконов, рольставни, жалюзи и москитки. Качество и сервис на высшем уровне, а для вас еще и суперскидки!
С уважением,
Игорь
Выбранный исполнитель
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