Настройка получения запросов из контактных форм на email админа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок101 просмотр

Настройка получения запросов из контактных форм на email админа с связи с проблемой неполучения запросов от пользователей Yahoo. Подробности в файле ТЗ

10 лет назад
alex8764
60 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров