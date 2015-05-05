Лотерея для Counter-Strike:Global Offensive

Необходимо сделать проект, который по сути своей будет являться лотереей или розыгрышем, но связанным с определенной компьютерной игрой Counter-Strike:Global Offensive, дело в том, что участники будут из своего steam-инвентаря скидывать вещи к определенному боту, который будет выступать гарантом сделки, и победитель получает все, почти все , Администрации сайта идет 5% с его выручки.более подробная информация и вообще как работает проект я могу озвучить индивидуально или предоставить пример сайта

От вас требуется:

- Понимание игры Counter-Strike:Global Offensive и как устроена торговая площадка Steam.

- Небольшое понимание игровой индустрии и вообще о чем идет речь.

- Желание в дальнейшем помогать проекту и работать в этом направлении. (разумеется платно)

Дизайн в разработке