Требуется разработка масштабного проекта на php (symphony). От соискателей обязателен опыт работы над сложными проектами. Подробное ТЗ и оплата обсуждается индивидуально. Присылайте резюме с описанием профильного ...
Лотерея для Counter-Strike:Global Offensive
Необходимо сделать проект, который по сути своей будет являться лотереей или розыгрышем, но связанным с определенной компьютерной игрой Counter-Strike:Global Offensive, дело в том, что участники будут из своего steam-инвентаря скидывать вещи к определенному боту, который будет выступать гарантом сделки, и победитель получает все, почти все , Администрации сайта идет 5% с его выручки.более подробная информация и вообще как работает проект я могу озвучить индивидуально или предоставить пример сайта
От вас требуется:
- Понимание игры Counter-Strike:Global Offensive и как устроена торговая площадка Steam.
- Небольшое понимание игровой индустрии и вообще о чем идет речь.
- Желание в дальнейшем помогать проекту и работать в этом направлении. (разумеется платно)
Дизайн в разработке
Заявки фрилансеров
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