Помочь переделать скрипт php

Есть скрипт загрузки изображения на сервер!

но если я гружу png, у меня создается точно такое изображение, но jpg и фон черный, размер другой

Изменение расширения с png на jpg я убрал

осталось убрать черный фон и изменения размера

Прикрепил проект полностью

Сам скрипт \admin\jmg.php