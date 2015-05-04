Помочь переделать скрипт php

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Закрыт8 заявок157 просмотров

Есть скрипт загрузки изображения на сервер!

но если я гружу png, у меня создается точно такое изображение, но jpg и фон черный, размер другой

Изменение расширения с png на jpg я убрал

осталось убрать черный фон и изменения размера

Прикрепил проект полностью

Сам скрипт \admin\jmg.php

PHP
10 лет назад
tdsinfo
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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