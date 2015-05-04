Небольшой скрипт - форма расчета и заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок153 просмотра

http://taxivport.ru форма справа

Необходимо написать небольшой скрипт, который будет:

- обрабатывать введенные данные пользователем, выдавать рассчитанную стоимость поездки, учитывая при этом данные из прайса

- записывать все введенные данные из формы в БД и отправлять на почту, если пользователь указал номер телефона и кликунл "заказать такси"

- прикрутить легкую капчу

от вас ценник

10 лет назад
Marrych
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров