Запаролить админку

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Закрыт10 заявок135 просмотров

Есть сайт, нужно через htaccess запаролить дирректорию(1 папку)

файлы можно не паролить, главное 1 папку!

10 лет назад
tdsinfo
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

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