Пара задач на битриксе

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок126 просмотров

Необходимо в карточке товара разместить ссылку на ролик ютуб, чтобы было поле при добавлении товара . сейчас такое поле есть, но не совсем корректное

10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

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