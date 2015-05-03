Доработка функционала сайта

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Закрыт4 заявки111 просмотров

Доработать функционал сайта, делать надо много чего т.з разбита на этапы сброшу в Личку, требования к кандидатам высокий рейтинг, желательно из России, обязательное знание YII bootstrap

BootstrapYii
10 лет назад
avtokrat
Евгений 
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров