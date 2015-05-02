Найти/подправить/создать плагин WP. Стоимость работ: 300/500/700 р.
Требуется несколько правок на вордпресс
Нужно сделать несколько правок на вордпресс: включить комментарии и настроить их (чтобы корректно работали + капча), в сайдбар вставить последние комментарии (3 штуки) и виджет группы вк, также исправить баг с соц иконками внизу статьи которые едут и постаивить счетчик LI внизу сайта (покажу где), далее сделать вики разметку (как на сайте примере vopros-remont.ru/pol/utep... . Работы на пол часа. Бюджет 120 р.
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