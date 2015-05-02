HTML скрипт для телефонных сриптов

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Закрыт3 заявки107 просмотров

Сделать скрипт с web-интерфейсом для операторов call-центра.

Это скрипты для телефонных разговоров.

Аналоги тут http://www.easyscript.ru/ или http://e-art.com.ru/scripts/demo/index.php

Админка менеджера + Интерфейс оператора.

Чем проще тем лучше.

Алгоритм:

- Вопрос 1

-- Ответ 1 (ссылка на вопрос)

-- Ответ 2 (ссылка на вопрос)

-- Вопрос 2

-- Ответ 3 (ссылка на вопрос)

-- Ответ 4 (ссылка на вопрос)

и тд

HTML
10 лет назад
kavrus
48 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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