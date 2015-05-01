Внести изменения в парсер Java

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Нужен Java программист. Есть парсер товаров в Imagecms все настроено (парсинг описания цены и т.д) кроме загрузки картинок на сервер, нужно внести изменения в парсер.

Java
10 лет назад
Durkowat00
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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