Необходимо написать скрипт тизерной сети. Коротко о функционале:

- регистрация вебмастеров и рекламодателей

- кабинет вебмастера

- кабинет рекламодателя

- модерация площадок

- несколько форматов рекламы (тизеры, баннеры и т.д.)

- гибкая настройка рекламных блоков вебмастером (размер, цвет шрифта, количество тизеров и т.д.)

- геотаргетирование трафика

- статистика кликов и качества трафика с площадок (алгоритмы оценки трафика предоставим)

- панель администратора

- удобный шаблонизатор

Реализовать нужно без использования фреймворков, на чистом PHP.

Подробное ТЗ в процессе составления, хотелось бы чтобы исполнитель также поучаствовал в его создании. Отдается преимущество тем, кто уже работал в этом направлении и имеет какие-либо наработки. В заявке указывайте, пожалуйста, ориентировочную цену и сроки, а также ваш опыт в создании подобных проектов.