Парсинг и постинг на форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

Нужно найти и отпарсить тематические форумы и по определённым запросам пользователей сделать им рассылку, не спам, т.к. рассылка будет именно по запросам.

Цену и срок указывает в проекте.

10 лет назад
glinko
44 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров