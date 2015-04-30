Необходимо на основе готового шаблона сделать глобус вращающийся) и вставить его на сайт. Карта есть, модуль тоже.
Доработка портала на yii2
Есть практически готовый сайт, но некоторые вещи там были не доделаны. Требуется исполнитель под текущие задачи (см. аттач). Основной момент с подпиской, он не работает как надо, я это описал. Сейчас я описал срочные задачи, есть и не сильно срочные о них позже. Интересует цена и срок за объем работы и желательно по пунктам.
Заявки фрилансеров
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