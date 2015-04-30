Доработка портала на yii2

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Закрыт2 заявки145 просмотров

Есть практически готовый сайт, но некоторые вещи там были не доделаны. Требуется исполнитель под текущие задачи (см. аттач). Основной момент с подпиской, он не работает как надо, я это описал. Сейчас я описал срочные задачи, есть и не сильно срочные о них позже. Интересует цена и срок за объем работы и желательно по пунктам.

Yii
10 лет назад
V2D
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров