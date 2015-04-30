Сайт на вердпресс настроить

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки138 просмотров

Добрый день! Сайт на вердпресс www.samozdrav.net.ua :

1. Проверить на наличие вирусов, ругается

2. Требуется настроить отображение категорий раздела Статьи.

3. Разместить рекламные коды на страницах.

4. Возможно сделать его фиксированной ширины, сейчас как бы растянут, картинка шапки на больших экранах плохо смотрится.

10 лет назад
evgenyj1
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

kirsantos
Кирилл 
41 год
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$20
1 день
Кирилл показал себя опытным программистом, сделал работу на отлично, спокойно и быстро. Я благодарен, буду обращаться, рекомендую к сотрудничеству!
Заказчик поставил четкие задачи. Был на связи, Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kirsantos
Кирилл 
41 год
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад