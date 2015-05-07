Расширение для Google Chrome

Требуется разработка расширения для Google Chrome.

Исходные данные:

Сайт-каталог, в котором размещена информация о сайтах различных компаний.

Что требуется от расширения:

1. Плагин отслеживает url браузера пользователя при серфинге. При совпадении домена с одним из сайтов из каталога, прямо на странице выводим небольшой значок с числом, которое забираем с нашего сайта-каталога.

2. При нажатии на значок осуществляется переход на соответствующую страницу нашего сайта-каталога.

Есть примеры аналогичных расширений. Все подробности обсудим с тем, кого заинтересует эта работа.