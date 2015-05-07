Расширение для Google Chrome

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки143 просмотра

Требуется разработка расширения для Google Chrome.

Исходные данные:

Сайт-каталог, в котором размещена информация о сайтах различных компаний.

Что требуется от расширения:

1. Плагин отслеживает url браузера пользователя при серфинге. При совпадении домена с одним из сайтов из каталога, прямо на странице выводим небольшой значок с числом, которое забираем с нашего сайта-каталога.

2. При нажатии на значок осуществляется переход на соответствующую страницу нашего сайта-каталога.

Есть примеры аналогичных расширений. Все подробности обсудим с тем, кого заинтересует эта работа.

10 лет назад
ensis
Антон 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PATHNK
52 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
3 дня
Все отлично. Реализовано в минимальные сроки. Все вопросы закрыты, работает как надо. Рекомендую.
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PATHNK
52 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад