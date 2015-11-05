Получить данные по Api

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Завершен3 заявки169 просмотров

С сервиса Comagic (количество звонков за день)и AmoCRM (количество новых сделок и данные по ним). Результат вывести в браузер и отправить по SMS

инструкции: http://www.comagic.ru/support/article/137/ и https://developers.amocrm.ru/rest_api/

Просьба откликнуться тех, у кого есть опыт работы с Api и быстро выполнить работу.

AmoCRM
10 лет назад
dmitryvo
Дмитрий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$25
1 день
быстро, качественно
Четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

PhpSoft
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17 лет в сервисе
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