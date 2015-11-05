Здравствуйте. Имеется интернет-магазин, необходимо внести правки, вида: перенести h1, перенести пункт меню, поднять банер... Файл во вложении, после ознакомления пишите ваши цены пожалуйста.
Получить данные по Api
С сервиса Comagic (количество звонков за день)и AmoCRM (количество новых сделок и данные по ним). Результат вывести в браузер и отправить по SMS
инструкции: http://www.comagic.ru/support/article/137/ и https://developers.amocrm.ru/rest_api/
Просьба откликнуться тех, у кого есть опыт работы с Api и быстро выполнить работу.
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