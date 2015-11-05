Получить данные по Api

С сервиса Comagic (количество звонков за день)и AmoCRM (количество новых сделок и данные по ним). Результат вывести в браузер и отправить по SMS

инструкции: http://www.comagic.ru/support/article/137/ и https://developers.amocrm.ru/rest_api/

Просьба откликнуться тех, у кого есть опыт работы с Api и быстро выполнить работу.