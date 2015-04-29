Создание площадки

Требуется разработка площадки товара обмена.

1. Создание дизайна сайта

2. Создание алгоритма работы и т.п.

3. Обслуживание и наполнение.

Нам требуются профессионалы своего дела, нужен не один человек.

Для полного информирования обращайтесь в личку ( на этой площадке первый раз не знаю как она работает).