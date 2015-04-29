Создание площадки

$6000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок290 просмотров

Требуется разработка площадки товара обмена.

1. Создание дизайна сайта

2. Создание алгоритма работы и т.п.

3. Обслуживание и наполнение.

Нам требуются профессионалы своего дела, нужен не один человек.

Для полного информирования обращайтесь в личку ( на этой площадке первый раз не знаю как она работает).

10 лет назад
gmgoha
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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