Восстановить доступы к сайту

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Завершен8 заявок198 просмотров

Нужна помощь в восстановлении доступов к сайту, почему-то под своим паролем не хочет заходить в админ часть((( не знаю что делать, мне нужно срочно внести изменения на сайт. Может кто-то помочь?

10 лет назад
tatashka2008
Наталья 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$5
1 день
Все очень быстро и качественно, спасибо большое! Всем рекомендую!!!
Быстрый приятный проект, всё прошло гладко - рекомендую Наталью, как ответственного заказчика.

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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
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