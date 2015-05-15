Создание лейдинг сайта на готовом дизайне.

Имеется готовый дизайн см. приложение, необходимо создать на нем сайт, предпочтение PHP без использования CMS. Кнопки “получить доступ” скроллируют в меню покупки, на каждую кнопку Купить необходимо подключить по ссылке (при нажатии на нее будет переход). Клик по ссылке наше свидетельство – открытие окна с документом. Дополнить счетчиками liveinternet и яндекс.метрика и т.д., разместить сайт на нашем хостинге.