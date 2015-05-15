Создание лейдинг сайта на готовом дизайне.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки192 просмотра

Имеется готовый дизайн см. приложение, необходимо создать на нем сайт, предпочтение PHP без использования CMS. Кнопки “получить доступ” скроллируют в меню покупки, на каждую кнопку Купить необходимо подключить по ссылке (при нажатии на нее будет переход). Клик по ссылке наше свидетельство – открытие окна с документом. Дополнить счетчиками liveinternet и яндекс.метрика и т.д., разместить сайт на нашем хостинге.

PHP
10 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
Осман, хорошо справился с заданием, чувствуется серьезное, профессиональное отношение к делу, осмысленное участие в проекте, рекомендуем!
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

osmanbekirov
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад