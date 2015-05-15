Есть готовый поиск по товарам. Требуется усовершенствовать вывод результатов поиска. Сделать более релатативную сортировку результатов. Посмотреть на сам поиск можно на Qugo.by Приветствуется дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Вопросы в личку С удовольствием ...
Создание лейдинг сайта на готовом дизайне.
Имеется готовый дизайн см. приложение, необходимо создать на нем сайт, предпочтение PHP без использования CMS. Кнопки “получить доступ” скроллируют в меню покупки, на каждую кнопку Купить необходимо подключить по ссылке (при нажатии на нее будет переход). Клик по ссылке наше свидетельство – открытие окна с документом. Дополнить счетчиками liveinternet и яндекс.метрика и т.д., разместить сайт на нашем хостинге.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $5
1) Необходимо удалить несколько слов из шаблона главной 2) Настроить работу title 250р за все, если понравитесь будем с вами работать и дальше.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
!!! Рассматриваем ТОЛЬКО программисты с первоначальными навыками SEO !!! Задачи: 1) необходимо вылечить сайт от вирусов (CMS Joomla) 2) написать рекомендации по его дальнейшему продвижению (пусть это ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
ТЗ: 1. Разработать скрипт на jQuery "Тест-опросник по выбору товара по параметрам". 2. При выборе параметров выводить 1 группу товаров из 4 в каждой по 3 шт., которые соответствуют выбранным пунктам. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен скрипт для одностраничника для предварительной регистрации. Пример: http://kazan.rrquest.ru/schedule/za-reshetkoy -Регистрации участника данные должны приходить на e-mail -Должны быть возможность отметить занятое время красным квадратом Жду Ваших предложений ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт на вордпрессе, нужно добавить кнопку обратный звонок, при нажатии открывается ajax окно, где нужно вписать Имя и номер телефона или просто номер телефона, после чего это отправляется на почту. Находиться будет в шапке ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Человек сделал парсер, и одна часть там не рабочая. Вот сам парсер : http://download.alesko.eu/w.zip Вот инфу что он выдает http://download.alesko.eu/zz/ В узле traffic пусто, а должна быть информация с сайта, все ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $7
Добрый день! Необходимо внести мелку корректировку в php код формы обратной связи. Срочно, оплата сразу, ЯД.Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется разработка скрипта розыгрыша вещей CS:GO, суть скрипта заключается в том, что пользователь покупает предмет в магазине разной редкости и ему может выпасть предмет из этого класса, как за 100 рублей, так и за большую ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $600
Для работы над веб-проектами, в том числе онлайн игрой, нашей команде необходим специалист со знаниями javascript и принципами построения клиентской части на основе Backbone и RequireJs. Серверная часть проекта ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад