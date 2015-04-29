Необходим программист на лечение и продвижение сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки186 просмотров

!!! Рассматриваем ТОЛЬКО программисты с первоначальными навыками SEO !!!

Задачи:

1) необходимо вылечить сайт от вирусов (CMS Joomla)

2) написать рекомендации по его дальнейшему продвижению (пусть это даже будут базовые рекомендации)

Порядок оплаты: 500р за этот проект, возможна перспектива дальнейшего сотрудничества

P.s: Стучите сразу в скайп

Joomla
10 лет назад
Astoniaco
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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