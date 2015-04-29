Диаграммы в HTML

Нужны несколько диаграмм для нашего приложения "Домашняя бухгалтерия".

Нужно с помощью http://www.highcharts.com/products/highcharts сделать диаграммы на HTML.

Каждая диаграмма должна представлять собой один html файл, в нем должны быть данные и отрисовка диаграммы, все нужные (общие для всех графиков) ресурсы (скрипты, css) должны лежать в отдельной папке.