Диаграммы в HTML

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Закрыт5 заявок135 просмотров

Нужны несколько диаграмм для нашего приложения "Домашняя бухгалтерия".

Нужно с помощью http://www.highcharts.com/products/highcharts сделать диаграммы на HTML.

Каждая диаграмма должна представлять собой один html файл, в нем должны быть данные и отрисовка диаграммы, все нужные (общие для всех графиков) ресурсы (скрипты, css) должны лежать в отдельной папке.

CSSHTML
10 лет назад
keepsoft
Павел 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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