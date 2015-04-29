Необходим простенький скрипт html или программа для выдачи подсказок менеджеру. Вот на видео наглядный пример на видео простой реализации https://www.youtube.com/watch?v=3GvYx_RJGBY Необходимо сделать так чтобы 1) через админку можно ...
Диаграммы в HTML
Нужны несколько диаграмм для нашего приложения "Домашняя бухгалтерия".
Нужно с помощью http://www.highcharts.com/products/highcharts сделать диаграммы на HTML.
Каждая диаграмма должна представлять собой один html файл, в нем должны быть данные и отрисовка диаграммы, все нужные (общие для всех графиков) ресурсы (скрипты, css) должны лежать в отдельной папке.
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