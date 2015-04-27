Генерация некоторых данных YouTube на стороннем сайте

Здравствуйте!

Имеется сайт и плагин к нему (сделанный сторонним фрилансером, которому я благодарен), позволяющие по шорткодам генерировать данные о количестве подписчиков, просмотров и т.д. с сервиса YouTube для отдельных, произвольно выбранных пользователей. Но не удалось пока наладить работу плагина таким образом, чтобы генерировались и некоторые другие данные, а именно - посуточная и помесячная аудитория канала - по подписчикам, просмотрам и т.д. Мне нужно, чтобы эти данные генерировались по шорткодам - либо одним шорткодом выдавало сразу целый блок данных, либо много шорткодов. У предыдущего фрилансера пока не получается или просто нет времени. Это основная задача. Есть и дополнительная, но не обязательная - попытаться сгенерировать примерный доход пользователя, если у него есть партнерская программа YouTube и генерация графиком, показывающих посуточную и помесячную динамику просмотров, подписчиков и т.д.

Сергей