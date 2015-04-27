Требуется написать уникальный скрипт для интернет проекта (можно и для вордпресс). Скрипт должен принимать оплату и открывать дополнительный элементы интерфейса. Пишется такой скрипт для сайта конкурсов и будет применяться он в одном из конкурсов (принимать ...
Генерация некоторых данных YouTube на стороннем сайте
Здравствуйте!
Имеется сайт и плагин к нему (сделанный сторонним фрилансером, которому я благодарен), позволяющие по шорткодам генерировать данные о количестве подписчиков, просмотров и т.д. с сервиса YouTube для отдельных, произвольно выбранных пользователей. Но не удалось пока наладить работу плагина таким образом, чтобы генерировались и некоторые другие данные, а именно - посуточная и помесячная аудитория канала - по подписчикам, просмотрам и т.д. Мне нужно, чтобы эти данные генерировались по шорткодам - либо одним шорткодом выдавало сразу целый блок данных, либо много шорткодов. У предыдущего фрилансера пока не получается или просто нет времени. Это основная задача. Есть и дополнительная, но не обязательная - попытаться сгенерировать примерный доход пользователя, если у него есть партнерская программа YouTube и генерация графиком, показывающих посуточную и помесячную динамику просмотров, подписчиков и т.д.
Сергей
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $38Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10
В слайдере Revolution нужно настроить определенную анимацию появления изображения в беграунде + слоя поверх него (изображение + текст). Всего 1 слайд. Более подробное ТЗ исполнителю который хорошо разбирается в анимациях revolution. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
залили сайт на сервер. Сайт не работает....требуется правка конфигов, именно пути к движку и ассетам, данные для базы (логин, пароль) Данные фтп и хостинга дам. Пишите обязательно цену за сколько сделаете, чтобы сайт работал.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Во вложении архив в котором в файле timer.html нужно сделать, чтобы когда время становилось больше чем указано в строке "var NY = Math.round((new Date('4/27/2015 22:01:01')..." исчезал таймер и ...Завершен10 лет назад
Будет предоставлен дизайн в psd-формате. Макеты здесь - https://yadi.sk/d/Y0FYcn0sgK3oA Возможно кое-что будет нестандарное для джумлы, придется дописывать. Общие требования к верстке: 1) семантическая верстка; 2) поддерживаемые браузеры: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5
Доброго времени суток. На сайте http://www.betonpgs.ru/ есть проблемы с отправкой сообщений обратной связи. Клиент попробовал отправлять с главной, бетон, пгс, песок, грузоперевозки. На главной прайс отправляется, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Сайт на движке InstantCMS (v1.10.3) Задача 1) Хотелось бы исключить такие шаги в загрузке картинки как: "Отправить на сервер" и нажатие "ОК" А лучше, чтобы при нажатии на кнопку ...Завершен10 лет назад
- $20
Необходимо написать скрипт проверки работы службы SQL на VDS серваке с Ubuntu-14.04-amd64 под управлением ISPmanager 5 lite. Задача. Скрипт должен проверять раз в минуту (необходима возможность менять время интервала по желанию) работает ...Завершен10 лет назад
Нужна верстка и php админка самопис :10 страниц 1)Главная страница 2)Страница с описание товара 3)Страница с корзинои 4)Страница с оформление заказа -1)Галерея -2)О нас ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо на сайт добавить кнопку "Купить билет", которая будет работать на Liqpay API. Функциональность кнопки: При нажатии кнопки клиента просят заполнить следующие данные - ФИО, ТЕЛ, EMAIL. После ввода данных идет переадресация пользователя на ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад