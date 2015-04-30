Написать скрипт

$20
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Завершен3 заявки190 просмотров

Необходимо написать скрипт проверки работы службы SQL на VDS серваке с Ubuntu-14.04-amd64 под управлением ISPmanager 5 lite.

Задача. Скрипт должен проверять раз в минуту (необходима возможность менять время интервала по желанию) работает ли служба SQL, если она упала, то поднять соединение и написать об этом на мыло. И очень важно. Служба SQL часто запущена, но не работает (зависла или zombie), при этом скрипт должен это обнаружить, ее рестартануть и написать об этом на мыло.

Доступ к VDS я предоставить не могу, так что от вас мануал как этот скрипт поместить в автозагрузку+проверка его работоспособности.

Причину, почему так происходит с SQL я не нашел, в ТП тоже разводят руками, случается такое раз в месяц, поэтому проще написать такой костыль.

Работаю только по протекции сделки.

SQLUbuntuISPmanager
10 лет назад
okludator
Максим 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

dr1v3
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Грамотно выполненный заказ с подробной консультацией, рекомендую к сотрудничеству!
Все на высшем уровне, рекомендую.

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dr1v3
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад

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