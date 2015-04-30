Здравствуйте! Имеется сайт http://skyclubs.ru/ Нужна мобильная версия. Макеты есть. Картинки в приложении. 6 страниц. Плюс может вы еще какие то найдете.
Написать скрипт
Необходимо написать скрипт проверки работы службы SQL на VDS серваке с Ubuntu-14.04-amd64 под управлением ISPmanager 5 lite.
Задача. Скрипт должен проверять раз в минуту (необходима возможность менять время интервала по желанию) работает ли служба SQL, если она упала, то поднять соединение и написать об этом на мыло. И очень важно. Служба SQL часто запущена, но не работает (зависла или zombie), при этом скрипт должен это обнаружить, ее рестартануть и написать об этом на мыло.
Доступ к VDS я предоставить не могу, так что от вас мануал как этот скрипт поместить в автозагрузку+проверка его работоспособности.
Причину, почему так происходит с SQL я не нашел, в ТП тоже разводят руками, случается такое раз в месяц, поэтому проще написать такой костыль.
Работаю только по протекции сделки.
Выбранный исполнитель
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