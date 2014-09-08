dr1v3

Дмитрий dr1v3

 
35 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
PHP Developer

Zend Certified Engineer - ZEND023782

Образование - магистр, направление подготовки - "Прикладная математика", специализация - "Информатика".

Опыт программирования - 5 лет.

PHP, MySQL, HTML, CSS.

Работаю быстро и недорого.

PHPMySQLHTMLCSS
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Отзывы заказчиков
kviv
62 годаБолгария
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Настроить и подправить редактор CKEditor
Показал себя старательным, коммуникабельным и гибким. Сделано все в срок и без задержек. Работать было приятно.
Четко поставленная задача, мгновенная оплата, продуктивное общение. Приятно сотрудничать, рекомендую.
Ответный отзыв
okludator
Максим 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
$20
10 баллов
9 лет назад
Написать скрипт
Грамотно выполненный заказ с подробной консультацией, рекомендую к сотрудничеству!
Все на высшем уровне, рекомендую.
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$20
10 баллов
9 лет назад
HTML Шаблон для 7 типов писем рассылки
Отлично справился с поставленной задачей.
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Ответный отзыв
Timur_ysupov
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
9 баллов
9 лет назад
Требуется написать парсер запросов
Все сделал хорошо, рекомендую!
Были небольшие задержки со связью и оплатой, а так всё нормально.
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$30
10 баллов
9 лет назад
Скрипт отправки тригерных писем
Начали хорошо,работаем,в процессе.
Заказчик затягивает с оплатой второй половины суммы. ТЗ чёткое и однозначное, но оперативность общения не на высоте. После оплаты или не оплаты изменю отзыв. P.S. Работа полностью оплачена. Отзыв редактировал дважды)
Ответный отзыв
Веб-программирование
6 отзывов
$20/час
от $10от 1 дня
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