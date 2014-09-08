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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Показал себя старательным, коммуникабельным и гибким. Сделано все в срок и без задержек. Работать было приятно.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, мгновенная оплата, продуктивное общение. Приятно сотрудничать, рекомендую.
$20
10 баллов
9 лет назад
Грамотно выполненный заказ с подробной консультацией, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Все на высшем уровне, рекомендую.
$20
10 баллов
9 лет назад
Отлично справился с поставленной задачей.
$100
9 баллов
9 лет назад
Все сделал хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
Были небольшие задержки со связью и оплатой, а так всё нормально.
$30
10 баллов
9 лет назад
Начали хорошо,работаем,в процессе.
Ответный отзыв
Заказчик затягивает с оплатой второй половины суммы. ТЗ чёткое и однозначное, но оперативность общения не на высоте. После оплаты или не оплаты изменю отзыв. P.S. Работа полностью оплачена. Отзыв редактировал дважды)
Веб-программирование
6 отзывов
$20/час
от $10от 1 дня
#466