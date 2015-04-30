Настроить и подправить редактор CKEditor

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка206 просмотров

Сайт на движке InstantCMS (v1.10.3)

Задача 1)

Хотелось бы исключить такие шаги в загрузке картинки как:

"Отправить на сервер" и нажатие "ОК"

А лучше, чтобы при нажатии на кнопку загрузки картинки в редакторе был бы сразу переход к выбору файла на компьютере.

Задача 2)

Не работает копия-вставка картинки в редакторе - исправить.

Задача 3)

Не работают кнопки "Уменьшить/Увеличить отступ" - исправить.

Задача 4)

Добавить кнопки выбора цвета текста и размера текста.

10 лет назад
kviv
63 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dr1v3
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
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dr1v3
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад

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