Настроить и подправить редактор CKEditor

Сайт на движке InstantCMS (v1.10.3)

Задача 1)

Хотелось бы исключить такие шаги в загрузке картинки как:

"Отправить на сервер" и нажатие "ОК"

А лучше, чтобы при нажатии на кнопку загрузки картинки в редакторе был бы сразу переход к выбору файла на компьютере.

Задача 2)

Не работает копия-вставка картинки в редакторе - исправить.

Задача 3)

Не работают кнопки "Уменьшить/Увеличить отступ" - исправить.

Задача 4)

Добавить кнопки выбора цвета текста и размера текста.