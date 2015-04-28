Реализуется аналог sl.se/en/ для одного их городов русскоязычной страны.

Есть исходные данные о маршрутах муниципального и коммерческого транспорта города Н. Включая информацию о времени в пути, маршруте и остановках.

Необходимо создать конфигуратор маршрутов по таким параметрам:

который позволит создать маршрут из точки А в точку Б по выбранным пользователем параметрам:

• пункт А (адрес или учреждение, которое есть в базе),

• пункт Б (адрес или учреждение, которое есть в базе),

• вид транспорта (метро, троллейбусы, трамваи, автобусы, электричка),

• время (ближайший отъезд, время прибытия в точку Б, наиболее быстрый путь),

• промежуточный пункт (через остановку С) – дополнительно,

• пешком (я готов(а) идти до другой остановки, не более, чем Х км) – дополнительно.

Дизайн и верстка будет на базе бутстрэп.

Просьба предлагать в теме а) механизм реализации (собственный, чей-то), б) технологический стек (на чем будете писать), в) эстимейшн по времени (в таком уиде как на sl.se), г) эстимейшн по бюджету.

Если был подобный опыт - большой +, просьба указывать.